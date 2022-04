Die Aktie von PayPal Holdings (WKN: A14R7U) war im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bis auf ein im Juli vergangenen Jahres bei 310,16 USD markiertes Allzeithoch vorgestoßen. Darunter kam es zu einer mehrmonatigen Trendumkehr in Gestalt eines am 9. November bestätigten Doppeltops. Seither weist der Trend mittelfristig abwärts. Eine zwischenzeitliche Bodenbildung im Februar/März erwies sich als nicht nachhaltig. Die Notierung rutschte ausgehend vom Erholungshoch bei 122,92 USD wieder dynamisch südwärts bis auf ein am Mittwoch verbuchtes Tief bei 82,12 USD. Sie erreichte damit nahezu das markante Corona-Crash-Tief vom März 2020 bei 82,07 USD. Die darüber geformte Inverted-Hammer-Kerze im Tagesschart wurde gestern bestätigt. In Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen legte die Aktie begleitet von sehr hohem Handelsvolumen um 11,48 Prozent zu. Charttechnisch liegt bislang jedoch nur ein Pullback an das nun als Widerstand fungierende März-Tief (92,25 USD) vor. Mit Blick auf das hohe Handelsvolumen und den erreichten langfristigen Unterstützungsbereich, bestehen jedoch gute Chancen auf eine weitergehende Erholung. Ein Tagesschluss oberhalb von 92,25 USD wäre ein erster preislicher Hinweis hierauf. Mögliche Erholungsziele lauten dann 97,67/99,14 USD und 102,48-107,75 USD. Gelänge ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone entstünde ein erstes Indiz für einen möglichen mittelfristigen Bodenbildungsversuch. Im Erfolgsfall würde die Marke von 122,92 USD als kritische Hürde in den Fokus rücken. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 82,07/82,12 USD negiert das Erholungsszenario. In diesem Fall wäre eine unmittelbare Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 74,66 USD und 70,22 USD einzuplanen.