Diese Analyse wurde am 28.04.2022 um 14:24 Uhr erstellt.

Die Aktie des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (WKN: 853260) weist ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Mehrjahrestief bei 109,16 USD einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Der letzte mittelfristige Kursschub beförderte sie vom im Februar bei 155,72 USD gesehenen Korrekturtief bis auf ein zum Wochenstart markiertes Rekordhoch bei 186,67 USD. Dort traf die Notierung auf die Hürde in Gestalt der steigenden Widerstandslinie entlang der Hochpunkte vom Januar und August 2021 und formte am folgenden Tag eine Bearish-Harami-Kerze, deren negative Implikation mit den gestrigen Kursverlusten bestätigt wurde. Damit befindet sich der Wert nun im Konsolidierungsmodus. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 180,89 USD, 179,37/179,92 USD und 176,74 USD. Zu einer nennenswerten Eintrübung des mittelfristigen Chartbilds käme es erst unterhalb von 173,12-174,85 USD. Ein bullishes Anschlusssignal würde nun mit einem Tagesschluss oberhalb der erreichten Ziel- und Widerstandszone 186,50-189,16 USD generiert. Im Erfolgsfall würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung zunächst 194,88 USD indiziert.