Im Rahmen des etablierten langfristigen Aufwärtstrends war die Aktie der Baumarktkette Home Depot (WKN: 866953) bis auf ein am 6. Dezember vergangenen Jahres bei 420,61 USD verzeichnetes Allzeithoch haussiert. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Im Februar trübte sich das übergeordnete Chartbild mit der nachhaltigen Verletzung der primären Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie deutlicher ein. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines 13-Monats-Tiefs bei 293,59 USD eine dreiwellige technische Erholungsbewegung gezeigt. Mit dem am Freitag gesehenen Rutsch unter die entsprechende Erholungstrendlinie steigt die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends. Bestätigungen für dieses Szenario lägen nun in einem Bruch der nächsten beiden Supportbereiche 298,72 USD und 293,59 USD. Mögliche nächste Abwärtsziele lauten 286,84 USD, 284,11/284,68 USD und 278,26/280,62 USD. Darunter wäre auf Sicht der nächsten Monate ein Wiedersehen mit der soliden Supportzone bei 246,59/247,58 USD einzuplanen. Ein dynamischer Anstieg über 306,84 USD per Tagesschluss würde das bearishe Chartbild im kurzfristigen Zeitfenster neutralisieren. Es bedarf eines anschließenden Ausbruchs über das Widerstandscluster bei 318,40-319,93 USD, um ein Signal für eine deutlichere Erholungsrally in Richtung 340,00-344,10 USD zu erhalten.