Nächste Unterstützungen:

13.878/13.883

13.810

13.476-13.550

Nächste Widerstände:

13.979

14.185-14.265

14.308-14.371

Das technische Bild hat sich hat sich mit der signifikanten Verletzung der 50-Tage-Linie und des Ausbruchsniveaus des am 18. März komplettierten Doppelbodens eingetrübt. Angesichts kurzfristig überverkaufter markttechnischer Indikatoren am aktuell im Test befindlichen 61,8%-Fibonacci-Retracement erscheint heute eine technische Gegenbewegung möglich. Unterhalb von 13.878/13.883 Punkten würden hingegen zunächst nächste Unterstützungen bei 13.810 Punkten und 13.476-13.550 Punkten in den Blick rücken. Mit Blick auf die Oberseite fungieren die Bereiche 13.979 Punkte, 14.185-14.265 Punkte und 14.308-14.371 Punkte als nächste Hürden und mögliche Erholungsziele. Erst mit einem Tagesschluss über der letztgenannten Zone würde das kurzfristige technische Bias von derzeit bearish auf neutral drehen.