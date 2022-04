Nächste Unterstützungen:

14.316-14.408

14.191/14.248

14.014

Nächste Widerstände:

14.620-14.639

14.724-14.783

14.839

Der Index ist nun eingekeilt zwischen einem kritischen Widerstand und einer kritischen Unterstützung. Ein nachhaltiger Ausbruch jenseits dieser Zonen dürfte den Weg für eine impulsive Bewegung in Ausbruchsrichtung ebenen. Um die Chance auf eine zeitnahe Fortsetzung des Aufwärtstrends vom März-Tief zu erhalten, müssen die Bullen den aktuellen Support bei 14.316-14.408 Punkten per Tagesschluss verteidigen. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 14.620-14.639 Punkten und 14.724-14.783 Punkten. Ein Tagesschluss darüber oder ein dynamischer Intraday-Anstieg über die Marke von 14.839 Punkten würde eine erneute Attacke in Richtung der korrektiven Abwärtstrendlinie bei aktuell 15.077 Punkten und der massiven kritischen Hürde bei derzeit 15.162-15.265 Punkten wahrscheinlich machen. Ein Tagesschluss unterhalb von 14.316 Punkten oder ein signifikanter Intraday-Rutsch unter 14.191/14.248 Punkte per Stundenschluss würde den Bären den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster verschaffen. Mögliche nächste Auffangbereiche lauten dann 14.014 Punkte, 13.878 Punkte, 13.811 Punkte und 13.725-13.793 Punkte.