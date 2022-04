Die Walmart-Aktie (WKN: 860853) konnte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes im Dezember 2020 ein Rekordhoch bei 153,66 USD erzielen. Die anschließende Korrektur schickte die Notierung zurück bis auf ein im März 2021 markiertes 8-Monats-Tief bei 126,28 USD. Das übergeordnete Kursgeschehen seither stellte eine Seitwärtspendelbewegung zwischen den beiden genannten Marken dar. Mit dem zur Wochenmitte erfolgten dynamischen Ausbruch auf eine neue historische Bestmarke wurde der langfristige Bullenmarkt schließlich bestätigt. Potenzielle nächste Kursziele auf der Oberseite befinden sich bei 158,30 USD, 161,11 USD und 164,12 USD. Mittelfristig ist ein Vorstoß in Richtung 171/175 USD vorstellbar. Angesichts der kurzfristig überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren, sollte ein Pullback in Richtung 152,00/153,66 USD nicht überraschen. Ein Rutsch unter den Support bei 150,50 USD würde auf eine kräftigere Korrekturbewegung in Richtung 146,06-148,26 USD hinweisen. Unmittelbar bearish würde es aus heutiger Sicht erst mit einer Verletzung des kritischen Supports bei 141,52-143,03 USD.