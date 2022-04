Die Aktie von PepsiCo (WKN: 851995) hatte im März 2020 nach einem crashartigen Ausverkauf ein 2-Jahres-Tief bei 101,42 USD ausgebildet. Seither weist der Trend beim Anteilsschein des Getränkeherstellers wieder übergeordnet aufwärts. Dem markieren eines Rekordhochs bei 177,24 USD im Januar dieses Jahres folgte zuletzt eine Korrekturphase, die die Notierung bis auf 153,37 USD zurückführte. Vom dort am 10. März verzeichneten Korrekturtief strebt der Anteilsschein wieder dynamisch nordwärts. Er konnte dabei alle gleitenden Durchschnittslinien überwinden und nach mehrtägiger Konsolidierung auf der 100-Tage-Linie die Rally gestern mit einem 8-Wochen-Hoch fortsetzen. Damit stellt die Bestmarke bei 177,24 USD die nächste kritische Hürde und Zielmarke dar. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde den primären Bullenmarkt bestätigen mit potenziellen nächsten Zielen bei 183,73 USD, 186,36 USD und 191,99 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers bei 167,61 USD und 165,88-166,17 USD. Die Bullen verfügen über den technischen Vorteil, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter würde zunächst die steigende 200-Tage-Linie bei derzeit 161,65 USD in den charttechnischen Fokus rücken.