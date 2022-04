Nächste Unterstützungen:

34.538

34.278-34.342

34.059-34.179

Nächste Widerstände:

34.729

35.000-35.112

35.372

Der Index scheiterte damit an der Rückeroberung der am Donnerstag wieder unterschrittenen gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 100 Tage. Die Wellenstruktur legt kurzfristig weiter fallende Notierungen nahe. Die vorbörsliche Indikation weist ebenfalls auf eine schwache Eröffnung hin. Nächste Unterstützungen lauten 34.538 Punkte und 34.278-34.342 Punkte. Die Bullen müssen die letztgenannte Zielzone verteidigen, um die Chancen für eine zeitnahe Ausdehnung der Erholungsrally vom Februar-Tief zu erhalten. Ein signifikanter Tagesschluss darunter oder eine deutliche Intraday-Verletzung der weiteren Unterstützungszone bei 34.059-34.179 Punkten würden das Risiko eines erneuten Tests der übergeordnet kritischen Supportzone bei 32.273-32.579 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Anstiegs über die beiden nächsten Widerstandsthemen bei 34.729 Punkten und 35.000-35.112 Punkten per Tagesschluss, um das kurzfristige Chartbild wieder aufzuhellen. Im Erfolgsfall würde ein Vorstoß in Richtung 35.824 Punkte mit Zwischenetappe bei 35.372 Punkten möglich.