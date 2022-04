Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) hatte im März 2020 ein 7-Jahres-Tief bei 89,00 USD ausgebildet. Die anschließende Erholung führte sie bis auf ein im März vergangenen Jahres verzeichnetes 12-Monats-Hoch bei 278,57 USD. Seither weist der übergeordnete Trend wieder südwärts. Zuletzt hatte eine Erholungsrally von der unteren Kanallinie die Notierung in den Widerstandsbereich resultierend aus fallender 50-Tage-Linie und 50%-Retracement der vorausgegangenen Abwärtswelle befördert. Die dort am 31. März geformte Bearish-Engulfing-Kerze beendete diese Rally. Mit dem gestrigen hochvolumigen und dynamischen Kursrutsch unter das Supportcluster bei 186,12/188,73 USD steigt die Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends deutlich an. Nächster Support befindet sich bei 179,04/180,50 USD. Ein Tagesschluss darunter würde das bearishe Szenario bestätigen. Nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche lauten in diesem Fall 172,57/174,00 USD, 167,58 USD und 156,12-159,42 USD. Nächste Widerstände befinden sich bei 186,73 USD und 192,35-197,58 USD. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone ist erforderlich, um ein Signal für eine Ausdehnung der Erholungsrally vom März-Tief in Richtung 201,97 USD und eventuell 207,31-212,53 USD zu erhalten. Das übergeordnete Chartbild würde sich jedoch erst mit einem Break über 223,23 USD signifikant aufhellen.