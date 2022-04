Diese Analyse wurde am 05.04.2022 um 14:28 Uhr erstellt.

Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) konnte im Rahmen des langfristigen und extrem dynamischen Aufwärtstrends bis auf ein am 4. November vergangenen Jahres verbuchtes Allzeithoch bei rund 1.243 USD vorstoßen. Seither befindet sich der Anteilsschein des Elektroautobauers im Korrekturmodus. Diese Korrektur läuft im Rahmen einer sich verbreiternden Keilformation. Ausgehend vom im Februar bei 700 USD markierten Korrekturtief konnte sich das Papier bis zum gestrigen Handel schwungvoll an die korrektive Trendlinie vom Rekordhoch und damit die obere Begrenzung der Keilformation hinaufarbeiten. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Anstieg per Tagesschluss über diese aktuell bei 1.154 USD befindliche Hürde gelingt. Im Erfolgsfall würde ein übergeordnet relevantes Anschlusskaufsignal generiert. Potenzielle nächste Ziele und Widerstände lauten dann 1.208 USD, 1.243 USD und 1.391/1.397 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über nächste Supportbereiche bei 1.115 USD, 1.100 USD, 1.067 USD und 1.022 USD. Mittelfristig kritisch für die Bullen ist die Unterstützungszone bei 875-907 USD.