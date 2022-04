Diese Analyse wurde am 04.04.2022 um 15:00 Uhr erstellt.

Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes im vergangenen November ein Rekordhoch bei 700,99 USD markiert. Der seither laufende mittelfristige Abwärtstrend ließ die Notierung in der Spitze um rund 53 Prozent einbrechen. Vor drei Wochen formte er oberhalb des verzeichneten 2-Jahres-Tiefs bei 329,82 USD eine Bullish-Engulfing-Wochenkerze. Die Erholungsrally trifft aktuell auf Widerstand in Gestalt der fallenden 50-Tage-Linie bei derzeit 382,75 USD. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde per Tagesschluss oder ein dynamischer Ausbruch über die darüber befindliche Barriere bei 396,50/397,76 USD, könnte sich die Erholungsrally deutlich ausdehnen. Als potenzielle Ziele fungieren die Bereiche 412,98/417,42 USD und 458,48/471,61 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über Support bei 365,68-371,03 USD. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur mit möglichen Zielen bei 355,29 USD, 344,09 USD und 329,82 USD werden lassen.