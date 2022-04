Die Apple-Aktie (WKN: 865985) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 182,94 USD am 4. Januar in den Korrekturmodus übergegangen. Nach einem nur einen Tag währenden Fehlausbruch unter die 200-Tage-Linie am 14. März meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Ausgehend vom Korrekturtief bei 150,10 USD haussierte der Anteilsschein elf Handelstage in Folge (längste Gewinnserie seit 2003) bis in unmittelbare Rufweite zum Allzeithoch. Nach einem Kursplus von rund 20 Prozent signalisierte eine Bearish-Harami-Kerze am 30. März eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur des Kursschubes. Der gestrige Kursrutsch mit Tagesschluss unterhalb der Kurslücke vom 29. März bestätigte dieses Szenario. Mögliche Auffangbereiche befinden sich bei 172,00/172,65 USD und 166,83-168,91 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterschritten wird, stehen die Aussichten für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends gut. Darunter müsste hingegen ein Wiedersehen mit dem steigenden SMA 200 bei derzeit 156,50 USD eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss über 179,61 USD ein Anschlusskaufsignal generieren mit nächstem Ziel 182,94 USD. Potenzielle nächste Extensionsziele darüber lauten 191,87 USD und 195,49 USD.