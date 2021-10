Diese Analyse wurde am 30.09.2021 um 15:25 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 konnte seine Erholungsrally nach der Rückeroberung der 50-Tage-Linie und der Kurslücke vom 20. September nicht ausdehnen. Stattdessen verletzte er die Supportzone bei 15.199/15.209 Punkten, was zur erneuten Machtübernahme durch die Bären führte. Der massive Kursrutsch am Dienstag ließ die Notierung anschließend bis an die mittelfristig relevante Unterstützung bei 14.773/14.821 Punkten absacken. Dort zeigte der Index zuletzt einen Stabilisierungsversuch und schloss gestern knapp unterhalb dieser Zone.