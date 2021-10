Die Aktie des Online-Reisevermittlers Booking Holdings (WKN: A2JEXP) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 2.516 USD Ende April schwenkte die Notierung in den Korrekturmodus über. Oberhalb eines Korrekturtiefs bei 2.054 USD konnte der Wert einen mehrwöchigen Boden ausbilden und strebte anschließend erneut in Richtung Bestmarke. Diese konnte er am Montag lediglich intraday überschreiten. Ausgehend vom neuen Rekordhoch bei 2.540 USD startete ein deutlicher Rücksetzer. Nach diesem Fehlausbruch erreichte die Notierung schließlich gestern die nächste relevante Ziel- und Unterstützungszone 2.356-2.380 USD. Kann sie sich hier in den kommenden Tagen stabilisieren, bleibt ein zeitnaher erneuter Angriff in Richtung Rekordhoch vorstellbar. Ein Tagesschluss darunter würde hingegen eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung der soliden Unterstützungszone bei 2.242-2.300 USD wahrscheinlich machen. Hier befinden sich unter anderem die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage, das Juli-Hoch und das 61,8%-Fibonacci-Retracement der Rally vom August-Tief. Ein prozyklisches Kaufsignal entstünde nun mit einem Tagesschluss über 2.540 USD. Potenzielle nächste Kursziele aus der Fibonacci-Analyse lauten im Erfolgsfall 2.642 USD, 2.693 USD und 2.802 USD.