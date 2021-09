Nächste Unterstützungen:

34.197/34.255

33.914

33.613

Nächste Widerstände:

34.500-34.610

34.700

34.851-35.061

Der Weg des geringsten Widerstands weist damit auch kurzfristig wieder südwärts. Ganz kurzfristig besteht jedoch mit Blick auf die erreichte Supportzone bei 34.197/34.255 Punkten die Chance auf eine Stabilisierung oder deutlichere technische Erholungsbewegung in Richtung 34.500-34.610 Punkte oder 34.700 Punkte. Darüber würde ein Vorstoß in Richtung der bedeutenderen Hürde bei 34.851-35.061 Punkte möglich. Ein Rutsch unter 34.197 Punkte würde nun im Rahmen des korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch ein bearishes Anschlusssignal senden. Nächste potenzielle Ziele lauten in diesem Fall 33.914 Punkte und 33.613 Punkte.