Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 70,10 USD haussierte das Papier des Elektroautobauers in der Spitze um rund 1.184 Prozent. Ausgehend vom am 25. Januar markierten Rekordhoch bei 900,40 USD, befindet sich der Wert im Korrekturmodus. In fünf Wellen rutschte er bis auf ein im März erreichtes 4-Monats-Tief bei 539,49 USD ab. Einer Erholungsrally bis auf 780,79 USD folgte ein erneuter erfolgreicher Test des März-Tiefs. Seit Mitte Mai bewegt sich die Notierung wieder nordwärts und konnte dabei alle relevanten gleitendenden Durchschnittslinien überwinden. Zuletzt brach die Notierung aus einer mehrwöchigen Konsolidierung über einen wichtigen Widerstandsbereich bei 777/781 USD aus und kletterte auf ein 7-Monats-Hoch bei 799,00 USD. Im gestrigen Handel kam es zu Gewinnmitnahmen, die auf Basis des Tagescharts eine Bearish-Harami-Kerze hinterließen und die Notierung wieder unter den genannten Widerstandsbereich drückten. Die Aktie befindet sich nun im Konsolidierungsmodus. Solange die nächste Supportzone bei 764,45/766,18 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird, könnte sich die Rally zeitnah fortsetzen. Ein bullishes Anschlusssignal entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb von 799,00 USD sowie mit einer nachhaltigen Überwindung der nächsten Widerstandszone bei 806,00-821 USD. Im Erfolgsfall wäre auf Sicht der nächsten Wochen ein erneuter Vorstoß in Richtung der Bestmarke bei 900,40 USD vorstellbar. Unterhalb von 764,45 USD sollte hingegen zunächst eine ausgedehnte Abwärtskorrektur in Richtung 699,00-718,62 USD eingeplant werden. Erst mit einer Verletzung dieser Zone käme es zu einer signifikanten Eintrübung des mittelfristigen charttechnischen Bildes.