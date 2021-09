Diese Analyse wurde am 28.09.2021 um 15:29 Uhr erstellt.

Der S&P 500 ging nach dem Erreichen eines Hochs bei 4.465 Punkten am Donnerstag in den Konsolidierungsmodus über. Am Freitag und Montag verblieb die Notierung jeweils im Kursbereich des Vortages und formte damit zwei Inside Days hintereinander.