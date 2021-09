Diese Analyse wurde am 28.09.2021 um 14:55 Uhr erstellt.

Die Aktie des US-Ölriesen Chevron (WKN: 852552) hatte ausgehend vom im Januar 2018 notierten Mehrjahreshoch bei 133,88 USD einen Abwärtstrend etabliert. Dieser Abschwung ließ das Papier bis auf ein im März vergangenen Jahres markiertes 15-Jahres-Tief bei 51,60 USD einbrechen. Seither weist der Trend übergeordnet aufwärts. Nach dem Markieren eines 14-Monats-Hochs bei 113,11 USD im Mai dieses Jahres etablierte der Wert einen mittelfristigen korrektiven Abwärtstrend. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 92,86 USD gelang schließlich die Bodenbildung. Nach der Ausbildung eines zweiten Standbeins kam in den vergangenen Handelstagen Dynamik auf der Oberseite auf. Die Aktie konnte dabei die Abwärtstrendlinie vom Zwischenhoch im Juni sowie die 200-Tage-Linie signifikant überwinden. Im gestrigen Handel erreichte die Notierung nach einer bullishen Kurslücke ein Monatshoch bei 103,78 USD bevor Gewinnmitnahmen einsetzen, die zur Ausbildung eines bearishen Shooting Star im Kerzenchart führten. Eine kurzfristige Verschnaufpause sollte mit Blick auf das Kerzenmuster und das erreichte Widerstandscluster 103,41-104,05 USD eingeplant werden. Das technische Bias favorisiert mittelfristig weiter steigende Notierungen, solange der Supportbereich bei 97,00-98,00 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Idealerweise sollten mögliche Rücksetzer jedoch bereits in der Zone 99,46-100,97 USD auf Unterstützung treffen. Ein signifikanter Tagesschluss über 104,50 USD würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Mögliche nächste Kursziele und Widerstände lassen sich darüber bei 106,06 USD, 108,13 USD und 110,14/110,51 USD ausmachen. Von langfristiger Relevanz ist die Zone bei aktuell 113,11 USD bis 117,37 USD. Dort befindet sich unter anderem auch die Abwärtstrendlinie vom zyklischen Hoch aus dem Jahr 2018.