Diese Analyse wurde am 27.09.2021 um 14:50 Uhr erstellt.

Die Aktie des Chip-Riesen Texas Instruments (WKN: 852654) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Im Rahmen des langfristigen Haussetrends hatte der Anteilsschein nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 197,58 USD im April dieses Jahres eine mittelfristige Konsolidierungsphase durchlaufen. Am Donnerstag gelang schließlich der Ausbruch auf eine neue Bestmarke. Mit Anschlusskäufen am Freitag wurde der Ausbruch auch auf Wochenschlussbasis bestätigt. Potenzielle nächste Kursziele hieraus lassen sich bei 203,72 USD, 206,21 USD und 211,53 USD ausmachen. Nächste Unterstützungen für den Fall eines Rücksetzer befinden sich bei 195,79/197,58 USD und 189,76-192,70 USD. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des technischen Bildes. Unmittelbar bearishe Signale entstünden erst unterhalb der bedeutenderen Supportmarken 181,96 USD und 175,00 USD.