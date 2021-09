Die Aktie des Softwarekonzerns Adobe (WKN: 871981) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Die dynamische Hausse beförderte sie bis auf ein am 3. September bei 673,88 USD markiertes Rekordhoch. Seither befindet sie sich im Korrekturmodus. Der korrektive Abwärtstrend nahm zuletzt deutlich an Fahrt auf. Mit einer bearishen Kurslücke und begleitet von hohem Handelsvolumen rutschte der Wert nach der Vorlage von Geschäftszahlen unter die 50-Tage-Linie bis auf ein 7-Wochen-Tief bei 615,06 USD. Ausgehend von dieser Unterstützungszone startete eine Erholungsbewegung. Als kurzfristig kritisch ist nun die Widerstandszone bei 638,37-640,30 USD anzusehen. Solange es nicht zu einem signifikanten Tagesschluss darüber kommt, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine anschließende Ausdehnung der Abwärtskorrektur hoch. Bestätigend hierfür wäre eine nachhaltige Verletzung der Supportzone bei 610,64-615,06 USD per Tagesschluss. Potenzielle Abwärtsziele lauten dann 577/586 USD und 533-553 USD. Oberhalb von 640,30 USD würde hingegen zunächst ein Vorstoß in Richtung 654-662 USD möglich. Erst darüber entstünde ein prozyklisches Signal für eine unmittelbare Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.