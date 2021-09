Nächste Unterstützungen:

4.384

4.348/4.353

4.306

Nächste Widerstände:

4.417-4.428

4.449-4.454

4.464-4.487

Im Fokus steht nun die aktuelle Widerstandszone bei 4.417-4.428 Punkten. Ein dynamischer Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen und eine Ausdehnung des Erholungstrends in Richtung 4.449-4.454 Punkte oder 4.464-4.487 Punkte ermöglichen. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig geknackt wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine anschließende Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch bei 4.546 Punkten hoch. Eine erste Bestätigung für dieses bearishe Szenario läge in einem Rutsch unter den Support bei 4.348/4.353 Punkten. Darunter dürfte das Tief bei 4.306 Punkten angesteuert werden, dessen nachhaltige Unterschreitung ein Anschlussverkaufssignal mit nächstem Ziel 4.233 Punkte generieren würde.