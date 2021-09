Die Aktie des Logistikkonzerns FedEx (WKN: 912029) hatte im März 2020 ein Bärenmarkt-Tief bei 88,69 USD ausbilden können. Die anschließende Rally beförderte das Papier bis auf ein im Mai dieses Jahres verzeichnetes neues Rekordhoch bei 319,90 USD. Seither dominieren die Bären im Rahmen eines mittelfristigen Abwärtstrends das Kursgeschehen. Im gestrigen Handel gewann der Abschwung an Dynamik. Nach der Veröffentlichung schwacher Geschäftszahlen für das vergangene Quartal sowie eines enttäuschenden Ergebnis-Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr formte die Aktie eine bearishe Kurslücke und sackte zugleich unter das Korrekturtief vom Januar sowie unter das 38,2%-Fibonacci-Retracement der gesamten Rally bis auf ein 12-Monats-Tief bei 228,98 USD ab. Sollte sich die Verletzung der Supportzone bei 231,58/234,79 USD in den kommenden Tagen als nachhaltig entpuppen, drohen mittelfristig weitere Abgaben in Richtung 204,29 USD und 177,01/183,88 USD. Gelänge der Aktie hingegen zeitnah ein dynamischer Wiederanstieg über 234,79 USD per Tagesschluss, bestünde zunächst die Aussicht auf eine kurzfristige Erholungsrally in Richtung der Oberkante der Abwärtslücke bei 248,78 USD. Zu einer signifikanten Aufhellung des übergeordneten Chartbildes käme es jedoch erst mit einem Break über die kritische Widerstandszone bei 272,44-285,17 USD.