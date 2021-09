Der Nasdaq 100 fiel zum Wochenstart mit einer bearishen Kurslücke unter den kurzfristigen kritischen Support knapp oberhalb von 15.300 Punkten nachdem bereits am Freitag die zuletzt stützende 20-Tage-Linie per Tagesschluss verletzt worden war. Der Rücksetzer vom Rekordhoch erfuhr damit eine deutliche Ausdehnung und verwandelte sich von einer Konsolidierung auf hohem Niveau in eine ausgeprägte Abwärtskorrektur. Die 50-Tage-Linie wurde dabei signifikant unterschritten. Ausgehend vom am Montag verzeichneten Intraday-Tief bei 14.821 Punkten konnte sich die Notierung erholen und schloss sowohl am Montag als auch gestern knapp oberhalb der runden 15.000er-Marke.