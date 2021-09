Die Aktie des Unterhaltungsriesen Walt Disney (WKN: 855686) hatte im März 2020 im Zuge des Corona-Crashs ein 6-Jahres-Tief bei 79,07 USD markiert. Hiervon ausgehend konnte sie ihren ganz langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen und bis zum März dieses Jahres auf ein neues Rekordhoch bei 203,02 USD haussieren. Seither befindet sich das Papier im Korrekturmodus. Einer initialen Abwärtswelle bis auf 167,10 USD folgte ein mehrmonatiger Erholungstrend. Mit dem dynamischen Kursrutsch der vergangenen beiden Handelstage hat sich das mittelfristige technische Bild wieder eingetrübt. Der Wert verletzte alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien sowie die Erholungstrendlinie vom Korrekturtief im Mai. Damit droht eine weitere korrektive Abwärtswelle. Bestätigt würde dieses bearishe Szenario mit einer signifikanten Unterschreitung der Marke von 167,10 USD per Tagesschluss. Mögliche Abwärtsziele lauten in diesem Fall 160,52 USD und 151,65-155,67 USD. Darunter würde sich auch das längerfristige Chartbild beginnen einzutrüben und es wären fortgesetzte Abgaben in Richtung 126-134 USD einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite bedarf es eines Tagesschlusses über der Marke von 174 USD, um eine Erholungsbewegung an die kritische Widerstandszone bei aktuell 177,98-182,73 USD zu ermöglichen. Solange es nicht zu einem Tagesschluss oberhalb der Marke von 182,73 USD kommt, verfügen die Bären über den technischen Vorteil. Darüber würde das technische Bias neutralisiert und ein weiterer Vorstoß an die Widerstandszone bei 187,58-189,30 USD möglich.