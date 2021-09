Nächste Unterstützungen:

33.613/33.742

33.457/33.474

33.272

Nächste Widerstände:

34.061/34.089

34.338-34.520

34.660

Der korrektive Abwärtstrend vom Rekordhoch bei 35.631 Punkten bleibt intakt. Angesichts der extrem überverkauften technischen Indikatoren kann sich die Erholungsrally jedoch in Richtung 34.061/34.089 Punkte und anschließend 34.338-34.520 Punkte fortsetzen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss käme es zu einer leichten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Darüber befinden sich weitere Hürden bei 34.660 Punkten und 34.854-34.990 Punkten. Eine Verletzung des gestrigen Tiefs bei 33.613 Punkten würde hingegen für eine unmittelbare Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 33.457/33.474 Punkte und 33.272 Punkte sprechen.