Die Aktie des Getränke-Riesen Coca-Cola (WKN: 850663) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März 2020 bei 36,27 USD markierten Crash-Tief konnte sie bis auf ein im Juli dieses Jahres erreichtes 16-Monats-Hoch bei 57,56 USD ansteigen. Dort geriet die Rally ins Stocken und der Anteilsschein etablierte einen korrektiven Abwärtstrend, der mit dem Bruch einer Kreuzunterstützung bei 55,45 USD in der vergangenen Woche an Dynamik gewann. Im gestrigen Handel erreichte der Wert mit dem Tagestief bei 53,73 USD eine mittelfristig kritische Unterstützungszone, die sich aktuell bis 53,11 USD erstreckt. Sie resultiert unter anderem aus dem letzten Korrekturtief, der steigenden 200-Tage-Linie sowie der Aufwärtstrendlinie vom Zwischentief im Juni. Auf Basis des Tagescharts formte die Aktie eine bullishe Doji-Kerze. Die Chance für eine Stabilisierung oder deutlichere Erholungsbewegung ist daher deutlich erhöht. Potenzielle nächste Hürden befinden sich bei 54,40 USD, 54,51/54,63 USD und 55,19-55,77 USD. Ein erstes prozyklisches Indiz für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends entstünde oberhalb der Widerstandszone bei 56,09-56,51 USD. Ein signifikanter Break über 57,56 USD würde das Rekordhoch bei 60,13 USD als Ziel wieder auf die Agenda setzen. Ein nachhaltiger Bruch der aktuellen Supportzone, insbesondere per Wochenschluss, wäre hingegen bearish zu werten. Mittelfristig könnte in diesem Fall das Januar-Tief bei 48,11 USD angesteuert werden mit Zwischenzielen bei 52,29/52,65 USD, 50,17 USD und 48,97 USD.