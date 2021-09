Diese Analyse wurde am 20.09.2021 um 14:46 Uhr erstellt.

Die Caterpillar-Aktie (WKN: 850598) hatte im März vergangenen Jahres ein Bärenmarkt-Tief bei 87,50 USD markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser führte die Notierung bis auf ein am 4. Juni dieses Jahres bei 246,69 USD erzieltes Rekordhoch. Die bearishe Auflösung einer darunter ausgebildeten Handelsspanne triggerte eine Korrekturphase, die derzeit andauert. Zuletzt hatte die Aktie versucht, sich im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie zu stabilisieren. Mit den jüngsten Kursverlusten rutschte sie jedoch signifikant unter diesen vielbeachteten Durchschnitt. Zudem kam es zu einem bearish zu wertenden „Death-Cross“-Signal (SMA 50 schneidet SMA 200 von oben nach unten). Nun steht das kritische Supportcluster bei 198,51-199,23 USD zur Disposition. Es resultiert unter anderem aus dem bisherigen Korrekturtief vom Juli sowie der langfristigen Aufwärtstrendlinie vom Tief im März 2020. Das Risiko einer Verletzung dieser Zone ist als hoch zu werten, solange die kritische Widerstandszone bei 206,59-215,70 USD nicht per Tagesschluss überwunden wird. Mögliche Abwärtsziele im Rahmen der dann indizierten Ausdehnung der Korrekturphase lassen sich bei 185,88/190,24 USD und 173,24-174,51 USD ausmachen.