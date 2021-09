Nächste Unterstützungen:

15.316-15.347

15.265

15.104-15.184

Nächste Widerstände:

15.523-15.562

15.701

15.848-15.885

Der Index befindet sich weiterhin im Konsolidierungsmodus in unmittelbarer Rufweite zum in der Vorwoche markierten Rekordhoch bei 15.701 Punkten. Das kurzfristige technische Bias ist neutral. Es bedarf eines dynamischen Anstiegs über die aktuelle Widerstandszone bei 15.523-15.562 Punkten, um das Allzeithoch wieder als Kursziel in den Fokus zu rücken. Darüber (Tagesschlusskursbasis) entstünde ein Indiz für eine unmittelbare Fortsetzung des Bullenmarktes in Richtung möglicher nächster Kursziele bei 15.848-15.885 Punkten und 15.985 Punkten. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.316-15.347 Punkten wäre hingegen bearish mit nächstem Ziel bei 15.265 Punkten. Eine bedeutendere Unterstützungszone befindet sich erst bei 15.104-15.184 Punkten.