Diese Analyse wurde am 17.09.2021 um 14:51 Uhr erstellt.

Die Aktie von McDonald’s (WKN: 856958) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 247,05 USD im Juli einen Rücksetzer in die vorausgegangene mittelfristige Handelsspanne vollzogen. Er konnte sich dabei auf der steigenden 100-Tage-Linie stabilisieren. Im gestrigen Handel kam Schwung in die Aktie. Begleitet von hohem Handelsvolumen formte sie eine lange bullishe Tageskerze und schloss auf einem 6-Wochen-Hoch. Als potenzielle nächste Kursziele fungieren nun das Zwischenhoch bei 245,41 USD sowie das Rekordhoch bei 247,05 USD. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über die letztgenannte Hürde würde der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 250,00 USD und 253,68 USD. Die Bullen bleiben kurzfristig klar im Vorteil, solange der aktuelle Support bei 238,18-238,85 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mittelfristig kritisch würde es erst unterhalb des Reaktionstiefs bei 234,67 USD.