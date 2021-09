Diese Analyse wurde am 16.09.2021 um 15:00 Uhr erstellt.

Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Tief bei 155,67 USD war das Papier dynamisch bis auf ein im Februar markiertes Rekordhoch bei 495,14 USD haussiert. Im Rahmen der darunter ausgebildeten Stauzone verdaute der Wert die Rally oberhalb eines Korrekturtiefs bei 419,14 USD. Zuletzt übernahmen die Bullen erneut das Ruder. Im gestrigen Handel schraubte sich die Notierung aus einer mehrtägigen Konsolidierungsspanne bis auf ein neues Allzeithoch bei 510,70 USD und bestätigte damit auch den übergeordneten Haussetrend. Potenzielle nächste Kursziele lauten 515,81 USD, 524,17 USD und 542,11 USD. Mit Blick auf die Unterseite ist der Supportbereich 488,11-495,14 USD kurzfristig kritisch. Solange er nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterboten wird, weist der Weg des geringsten Widerstands weiterhin nordwärts. Darunter wäre eine Abwärtskorrektur in Richtung 463-472 USD einzuplanen.