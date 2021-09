Die Aktie des US-Konsumgüterkonzerns Procter & Gamble (WKN: 852062) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Eine mehrmonatige Korrekturphase hatte sie vom im November 2020 bei 146,92 USD markierten Rekordhoch bis auf ein im März verzeichnetes Tief bei 121,54 USD zurückgeschickt. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Zum Wochenstart erreichte der Wert schließlich wieder die historische Bestmarke und konnte sie intraday geringfügig (147,23 USD) übertreffen. Per Tagesschluss misslang der Ausbruchsversuch jedoch. Deutliche Gewinnmitnahmen führten zur Ausbildung eines ausgeprägten Dochtes in der Tageskerze, der Angebotsüberhang auf dem erreichten Kursniveau signalisiert. Im gestrigen Handel verblieb der Kurs innerhalb der Vortagesspanne (Inside Day). Das kurzfristige technische Bias ist aus preislicher Sicht neutral zu werten. Der zuletzt anhand der Momentumindikatoren ablesbare Rückgang der Schwungkraft macht die Aktie jedoch anfällig für eine mögliche Konsolidierung oder Korrektur. Entsprechende Bestätigungen wären in einem Tagesschluss unterhalb der Kurslücke bei 144,46 USD oder in einem Rutsch unter 143,01 USD zu sehen. Mögliche Auffangbereiche lauten in diesem Fall 141,47-142,00 USD und 140,18-140,37 USD. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 135,72/136,71 USD. Mit Blick auf die Oberseite müssten die Bullen das Papier nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) über die aktuellen Widerstands- und Zielbereiche 146,92-147,70 USD und 148,77 USD befördern, damit sich der dominante Aufwärtstrend unmittelbar fortsetzen kann. Im Erfolgsfall wäre eine zeitnahe Ausdehnung der Rally in Richtung 153,82/156,62 USD vorstellbar.