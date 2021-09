Diese Analyse wurde am 14.09.2021 um 14:06 Uhr erstellt.

Die Aktie des weltgrößten Sportartikel-Konzerns Nike (WKN: 866993) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 60,00 USD konnte sie sich V-förmig erholen und das alte Rekordhoch vom Januar 2020 bei 105,62 USD bereits sieben Monate später überwinden. Eine korrektive mehrmonatige Trading-Range wurde im Juni in Reaktion auf überraschend positive Quartalszahlen mit einer riesigen Kurslücke nach oben verlassen. Dieses bedeutende Anschlusskaufsignal beförderte die Notierung innerhalb weniger Wochen bis auf eine neue historische Bestmarke bei 174,38 USD. Die hierbei entstandene überkaufte markttechnische Ausgangslage wird seit einigen Wochen im Rahmen eines korrektiven Abwärtstrends abgebaut. Als mögliche Kursziele und Unterstützungen fungieren die Zonen 156,16/156,58 USD, 150,52-151,00 USD und 144,36-147,95 USD. Das übergeordnete Chartbild würde sich erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste potenzielle Widerstände bei 162,92-163,44 USD und 165,72-166,83 USD ausmachen. Ein nachhaltiger Anstieg über 166,83 USD per Tagesschluss würde ein erstes Signal für ein mögliches Korrekturende liefern. Im Erfolgsfall lauten die nächsten Hürden und potenziellen Ziele 169,53-170,90 USD und 173,96/174,38 USD.