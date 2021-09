Nächste Unterstützungen:

33.464/34.494

33.742-33.908

33.457/33.474

Nächste Widerstände:

34.905/34.948

35.055/35.104

35.163-35.269

Diese Verletzung des Supportclusters bestehen aus der horizontalen Unterstützung der unteren Begrenzung der jüngsten Trading-Range sowie der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie ist vom Ausmaß her noch nicht nachhaltig. Eine Bärenfalle ist daher noch nicht auszuschließen und würde dem Muster der vergangenen Monate entsprechen. Die Momentumindikatoren auf Stundenbasis sind überverkauft und weisen positive Divergenzen auf. Zu einer Aufhellung der kurzfristigen Ausgangslage ist ein Break über die nächste Hürde bei 34.905/34.948 Punkten per Stundenschluss erforderlich. Im Erfolgsfall würde mögliche Erholungsziele bei 35.055/35.104 Punkten und 35.163-35.269 Punkten aktiviert. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone entstünde ein erstes Signal für eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des dominanten intakten Aufwärtstrends. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter den nächsten Support bei 34.464-34.494 Punkten den bearishen Ausbruch bestätigen. In diesem Fall müsste eine Fortsetzung des Abverkaufs mit nächsten potenziellen Zielen bei 33.742-33.908 Punkten und 33.457/33.474 Punkten favorisiert werden.