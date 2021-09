Die Aktie von Amazon.com (WKN: 906866) hatte vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 1.626 USD dynamisch bis auf ein im September verzeichnetes Allzeithoch bei 3.552 USD zulegen können. Anschließend prägte eine seitwärts gerichtete Korrekturbewegung oberhalb von 2.871 USD das Kursgeschehen. Der dynamische Ausbruch aus dieser Range nach oben am 6. Juli erwies sich nicht als nachhaltig. Ausgehend vom Rekordhoch bei 3.773 USD startete eine Abwärtskorrektur bis auf ein im August verzeichnetes Tief bei 3.176 USD. Die hiervon ausgehende Erholungsrally befindet sich nun in einer entscheidenden Phase. Die Aktie ringt mit der korrektiven Abwärtstrendlinie und dem Gap-Widerstand vom 30. Juli, der sich bis auf 3.580 USD erstreckt. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Hürde ist erforderlich, um ein bullishes Anschlusssignal zu erhalten. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen in Richtung 3.712 USD und 3.773 USD möglich. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei3.436/3.466 USD wäre hingegen als erster Hinweis für einen erneuten Schwächeanfall zu werten. Als mögliche nächste Auffangzone würde in diesem Fall der Bereich 3.363-3.407 USD fungieren. Darunter würde die wichtigere Unterstützungszone 3.297-3.319 USD in den Blick rücken. Zu einer signifikanten Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst im Falle einer Verletzung der zentralen Supportzone bei 3.127-3.172 USD.