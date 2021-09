Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) bewegt sich ausgehend vom im März vergangenen Jahres markierten 7-Jahres-Tief bei 89,00 USD in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 12-Monats-Hochs bei 278,57 USD am 15. März dieses Jahres ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Im Bereich der unteren Kanallinie formte sie im Juli ein 5-Monats-Tief bei 204,80 USD und startete eine Erholungsrally, die schließlich am Widerstand der oberen Kanallinie scheiterte. Ausgehend vom Reaktionshoch bei 241,15 USD dominieren die Bären wieder das Kursgeschehen. Die Aktie befindet sich unterhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Aktuell steht die Kreuzunterstützung bei 210/211 USD zur Disposition, die sich aus dem letzten Verlaufstief sowie der Aufwärtstrendlinie vom Zwischentief aus dem Mai 2020 ableiten lässt. Eine nachhaltige Verletzung dieses Supportbereiches per Tagesschluss würde ein bearishes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 204,80/205,17 USD und 191,85-195,00 USD liefern. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es schließlich zu einer deutlichen Eintrübung auch des längerfristigen Chartbildes. Nächste relevante Widerstände befinden sich bei 217,46 USD und 223,84-229,11 USD. Zur Generierung eines ersten Signals in Richtung einer möglichen Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends bedarf es der nachhaltigen Überwindung der Widerstandszone 234,28-241,15 USD. Nächste mögliche Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 248,25 USD und 258,40/260,48 USD.