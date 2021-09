Diese Analyse wurde am 08.09.2021 um 14:28 Uhr erstellt.

Die Apple-Aktie (WKN: 865985) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Seit Jahresbeginn konnte das Papier um rund 18 Prozent zulegen. Zuletzt hatte sie mit dem bullishen Ausbruch aus einem mehrwöchigen symmetrischen Dreieck im August ein bedeutendes Anschlusskaufsignal generiert. Im gestrigen Handel ergab sich mit dem Ausbruch aus einer Double-Inside-Day-Formation auf ein neues Rekordhoch ein kurzfristiges Fortsetzungssignal. Mit Blick auf die nun erreichte wichtige Ziel- und Widerstandszone 156,00-158,20 USD bei gleichzeitig deutlich überkauften markttechnischen Indikatoren muss jedoch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine zeitnah anstehende Verschnaufpause unterstellt werden. Erste Bestätigungen hierfür wären ein Tagesschluss unter 154,98 USD oder ein Intraday-Rutsch unter 153,09 USD. Potenzielle Auffangbereiche lauten dann 150,86-151,68 USD und 149,00/150,00 USD. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst unterhalb der Unterstützungszone bei 144,50-146,83 USD beginnen einzutrüben. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb von 158,20 USD fortgesetzte Kursavancen in Richtung 159,54 USD und eventuell 162,94/163,97 USD ermöglichen, bevor das Thema Konsolidierung/Korrektur erneut auf die Agenda rücken würde.