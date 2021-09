Nächste Unterstützungen:

4.516-4.521

4.500-4.506

4.487/4.490

Nächste Widerstände:

4.541

4.546/4.550

4.593-4.600

Der Index befindet sich in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Der Aufwärtstrend bleibt intakt. Die Tageskerzen der letzten beiden Handelstage signalisieren mit ihrem kleinen Körper und den ausgeprägten Schatten zu beiden Seiten ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären. Mit Blick auf die negative Saisonalität im September, die längerfristig schwache Marktbreite und die längerfristig überkauften markttechnischen Indikatoren ist der Index derzeit anfällig für eine deutlichere Verschnaufpause. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 4.516-4.521 Punkten würde zunächst Abgaben in Richtung 4.500-4.506 Punkte, 4.487/4.490 Punkte und eventuell 4.469/4.478 Punkte nahelegen. Erst darunter käme es zu einer nennenswerten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite ergeben sich nächste Hürden bei 4.541 Punkten und 4.546/4.550 Punkten. Darüber wäre eine kurzfristige Ausdehnung der Rally in Richtung 4.593-4.600 Punkte möglich.