Diese Analyse wurde am 07.09.2021 um 14:27 Uhr erstellt.

Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) hatte nach dem dynamischen Anstieg auf ein im September 2020 markiertes Rekordhoch bei 284,50 USD eine ausgeprägte Korrekturphase durchlaufen und dabei rund 50% des vorausgegangenen Kursschubes korrigiert. Ausgehend vom im März bei 201,51 USD verzeichneten Korrekturtief weist der Trend wieder mittelfristig aufwärts. Die korrektive Abwärtstrendlinie sowie alle gleitenden Durchschnittslinien konnte der Wert dabei signifikant überwinden. Zuletzt leitete eine bearishe Shooting-Star-Kerze im Tageschart eine Konsolidierung unterhalb des am 26. August bei 275,22 USD verzeichneten 11-Monats-Hochs ein. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle schloss die Aktie dabei am Freitag die Aufwärtslücke vom 26. August bei 261,90 USD. Dort einsetzendes Kaufinteresse führte zur Ausbildung einer bullishen Piercing-Line-Kerze. Der Support bei 261,80/261,90 USD ist nun kurzfristig kritisch. Solange er hält, könnte sich der intakte Aufwärtstrend zeitnah fortsetzen. Ein Tagesschluss oberhalb von 275,22 USD würde eine prozyklische Bestätigung mit einem potenziellen Kursziel bei 282,55-284,50 USD liefern. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports würde hingegen eine ausgedehnte Abwärtskorrektur in Richtung 256/257 USD und 250 USD nahelegen. Darunter würde sich das mittelfristige Chartbild leicht eintrüben und es müsste ein ernsthafter Test der soliden Supportzone bei 233/234 USD eingeplant werden.