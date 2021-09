Nächste Unterstützungen:

4.492

4.467-4.478

4.444

Nächste Widerstände:

4.504/4.506

4.530/4.533

4.541-4.550

Der Abwärtsdruck hält sich bislang in Grenzen. Die Verschnaufpause auf hohem Niveau könnte sich jedoch fortsetzen. Gegenwind für die Bullen liefern weiterhin die Saisonalität, die schwache Marktbreite und die längerfristig überkauften markttechnischen Indikatoren. Ein heutiger Rutsch unter das Tief bei 4.492 Punkten würde die Ziel- und Unterstützungszone bei aktuell 4.467-4.478 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Oberseite würde ein dynamischer Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 4.504/4.506 Punkten per Stundenschluss einen Vorstoß in die Region 4.530/4.533 Punkte ermöglichen. Darüber würde sich das ganz kurzfristige Chartbild aufhellen und eine erneute Attacke auf die kritische Widerstandszone bei 4.541-4.550 Punkte wahrscheinlich.