Die Aktie des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (WKN: 853260) weist ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Mehrjahrestief bei 109,16 USD einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Nach einem bullishen Anschlusssignal in Gestalt eines Dreiecksausbruches am 3. August konnte sie bis auf neues Rekordhoch bei 179,92 USD ansteigen. Dort startete eine Korrekturphase, die die Aktie schließlich im gestrigen Handel bei hohem Handelsvolumen unter die Aufwärtstrendlinie vom im März dieses Jahres ausgebildeten Zwischentief drückte. Ausgehend vom gestrigen 7-Wochen-Tief bei 167,70 USD würde eine technische Erholungsbewegung in Richtung 169,50-170,58 USD nicht überraschen. Darüber (Tagesschlusskursbasis) würde sich der Trendlinienbruch als Bärenfalle entpuppen und es würden die Hürden bei 172,35/172,37 USD und 173,65-175,25 USD in den Fokus rücken. Unmittelbar bullish im kurzfristigen Zeitfenster würde es erst oberhalb der letztgenannten Zone, dann mit nächstem Ziel bei 179,92-182,12 USD. Solange kein Tagesschluss oberhalb von 170,58 USD gelingt, überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken. Als potenzielle nächste Kursziele fungieren dabei das Reaktionstief bei 165,32 USD sowie die 200-Tage-Linie bei aktuell 164,08 USD. Das übergeordnete Chartbild würde sich erst unterhalb des Tiefs bei 161,65 USD beginnen einzutrüben. In diesem Fall müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung 156/157 USD und 151,47 USD eingeplant werden.