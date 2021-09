Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach dem Markieren eines Allzeithochs bei 593,29 USD im Januar fiel die Notierung in die vorausgegangene Handelsspanne zurück und leitete eine ausgeprägte Korrekturphase ein. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 478,54 USD konnte sie einen Boden ausbilden und einen intakten Aufwärtstrend etablieren, der sich in den vergangenen Tagen deutlich beschleunigte. Im gestrigen Handel gelang im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch bei 598,76 USD. Nach Gewinnmitnahmen schloss das Papier jedoch wieder unterhalb der alten Bestmarke vom Januar. Der ausgeprägte obere Schatten in der Tageskerze signalisiert Abgabebereitschaft auf dem erreichten Kursniveau. Auch die extrem überkauften markttechnischen Indikatoren mahnen kurzfristig zur Vorsicht. Ein möglicher Rücksetzer in Richtung der nächsten Supportzone bei 545,45-557,54 USD würde nicht überraschen. Darüber bleiben die Bullen übergeordnet in einer starken Position. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Bild erst unterhalb der Unterstützungszone bei 504,66-526,84 USD. Ein Tagesschluss oberhalb von 598,76 USD würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 614 USD ermöglichen, bevor das Thema Konsolidierung/Korrektur wieder auf die Agenda rücken würde.