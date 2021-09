Nächste Unterstützungen:

35.287-35.300

35.177-35.212

35.015/35.056

Nächste Widerstände:

35.511

35.560-35.631

35.787/35.800

Der Index befindet sich in einer Konsolidierung. Die Ausgangslage für einen bullishen Ausbruch bleibt günstig, solange die Supportzone bei aktuell 35.177-35.212 Punkten nicht nachhaltig unterboten wird. Zwischengeschaltet fungiert der Bereich 35.287-35.300 Punkte als (schwache) Unterstützung. Ein Anstieg über die aktuelle Hürde bei 35.511 Punkten würde bereits die Zone 35.560-35.631 Punkte in den Fokus rücken. Darüber würde schließlich der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 35.787/35.800 Punkten und 35.850-35.923 Punkten. Unterhalb von 35.177 Punkten entstünden hingegen Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 35.015/35.056 Punkte. Die Verletzung der letztgenannten Zone würde das Chartbild deutlicher trüben und die steigende 50-Tage-Linie bei derzeit 34.941 Punkten sowie die kurzfristig kritische Unterstützungszone bei 34.673-34.714 Punkten als mögliche Ziele aktivieren.