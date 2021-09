Diese Analyse wurde am 02.09.2021 um 14:21 Uhr erstellt.

Die Aktie des Softwarekonzerns CrowdStrike Holdings (WKN: A2PK2R) weist einen intakten Aufwärtstrend auf, der die Notierung vom zyklischen Tief bei 31,95 USD im März vergangenen Jahres bis auf ein zum Wochenstart markiertes Allzeithoch bei 289,24 USD katapultiert hat. Die anschließende Konsolidierung mündete gestern nach der Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen in einen deutlicheren Rücksetzer, der zu einem Rutsch unter das letzte Rallyhoch vom 23. Juli sowie unter die zuvor knapp überwundene mittelfristige Eindämmungslinie vom Februar-Hoch führte. Die laufende Abwärtskorrektur könnte den Kurs nun zeitnah weiter in Richtung 256/258 USD oder 246,81 USD zurückführen. Zu einer Eintrübung des übergeordneten Chartbildes käme es erst unterhalb der Supportzone bei aktuell 216,82-227,25 USD, wo sich das letzte Reaktionstief, die langfristige Aufwärtstrendlinie sowie die steigende 200-Tage-Linie befinden. Ein Tagesschluss oberhalb von 289,24 USD würde nun den primären Aufwärtstrend bestätigen und Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst 300,67 USD und eventuell 318,01 USD generieren.