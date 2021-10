Die Aktie des Pharma-Riesen Merck & Co (WKN: A0YD8Q) hatte im Dezember 2019 nach mehrjähriger Hausse ein Dekadenhoch bei 88,34 USD markiert. Seither befindet sie sich in einer ausgeprägten Korrekturphase und pendelte nach einem Kursrutsch bis 62,22 USD und einer anschließenden Erholung in den vergangenen Monaten innerhalb einer symmetrischen Dreiecksstruktur seitwärts. Nach einem leichten Fehlausbruch auf der Unterseite Mitte September übernahmen die Bullen das Ruder und schickten die Notierung dynamisch nach oben und signifikant über die obere Begrenzungslinie des Dreiecks. Einem Pullback an das Ausbruchsniveau folgten zuletzt wieder steigende Notierungen. Im gestrigen Handel sprang die Aktie nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen nach oben und formte eine lange bullishe Tageskerze auf einem 21-Monats-Hoch. Potenzielle nächste Ziele und Hürden befinden sich bei 88,34 USD und 92,08 USD (Rekordhoch aus dem Jahr 2000). Darüber lassen sich Fibonacci-Ziele bei 95,44 USD, 98,32 USD und 104,48 USD ableiten. Nächster Support liegt bei 81,30-83,17 USD und 76,65-78,00 USD. Darunter würde das bullishe Chartbild neutralisiert.