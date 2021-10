Die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft (WKN: 870747) bewegt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März vergangenen Jahres bei 132,52 USD konnte sie bereits in der Spitze um rund 146 Prozent zulegen. Eine mehrwöchige Korrekturphase hatte das Papier zuletzt mit einem Anstieg auf ein neues Allzeithoch beendet. Die dann oberhalb des August-Hochs (305,84 USD) etablierte mehrtägige Konsolidierung wurde schließlich im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen mit einer bullishen Kurslücke aufgelöst. Der Wert konnte sich begleitet von hohem Handelsvolumen bis auf eine neue Bestmarke bei 326,10 USD hinaufschrauben. Kurzfristig würde eine Verschnaufpause nach dem kräftigen Kursanstieg und mit Blick auf überkaufte markttechnische Indikatoren nicht überraschen. Das technische Bias in diesem Zeitfenster bleibt unmittelbar bullish, solange die Unterkante der Kurslücke bei 312,39 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung zunächst 305,84 USD und eventuell 297,28-300,00 USD einzuplanen. Potenzielle nächste Kursziele auf der Oberseite lassen sich bei 331,43 USD und 347,24 USD ausmachen.