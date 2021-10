Diese Analyse wurde am 27.10.2021 um 15:15 Uhr erstellt.

Der S&P 500 konnte sich nach einer eintägigen Verschnaufpause am Freitag in den vergangenen beiden Handelstagen weiter nach oben arbeiten und markierte gestern in der Spitze ein neues Allzeithoch bei 4.599 Punkten. Im Rahmen von anschließenden Gewinnmitnahmen schloss der Index die Eröffnungslücke und verabschiedete sich mit 4.575 Zählern aus dem Handel.