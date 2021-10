Die NVIDIA-Aktie (WKN: 918422) weist in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Seit Jahresbeginn konnte das Papier des Chip-Riesen bereits um rund 89 Prozent zulegen. Zum Wochenstart beendete es eine mehrwöchige Korrekturphase mit einem Anstieg über das August-Hoch (230,43 USD) auf ein neues Rekordhoch. Im gestrigen Handel folgten diesem zunächst zaghaften Ausbruch massive Anschlusskäufe. Begleitet von sehr hohem Handelsvolumen riss der Wert eine bullishe Kurslücke und haussierte in der Spitze bis auf 252,59 USD. An der dort befindlichen Ziel- und Widerstandszone setzen moderate Gewinnmitnahmen ein. Die kurzfristig überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren und die aktuelle Hürde in Gestalt der mittelfristigen Eindämmungslinie und des 161,8%-Fibonacci-Extensionsniveaus machen die Aktie in der kurzen Frist anfällig für eine Konsolidierung oder einen Rücksetzer in Richtung 230,43/233,55 USD. Solange die Notierung nicht nachhaltig darunterfällt (Tagesschlusskursbasis) bleiben die Bullen in einer starken Position. Darunter wäre eine ausgedehnte Korrektur in Richtung 217/221 USD einzuplanen. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst unter 195,55 USD eintrüben. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele im Rahmen des laufenden Bullenmarktes oberhalb der aktuellen Hürde bei 252/254 USD befinden sich bei 265 USD und 287 USD.