Nächste Unterstützungen:

35.534

35.443

35.328/35.364

Nächste Widerstände:

35.786

36.000-36.216

36.402

Die Bullen haben weiterhin das Sagen, auch wenn der Ausbruch über das August-Hoch vom Ausmaß her noch nicht als nachhaltig eingestuft werden kann. Sentiment und Saisonalität gestalten sich unterstützend. Nächste potenzielle Ziele befinden sich bei 35.786 Punkten und 36.000-36.216 Punkten. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 36.402 Punkte und 36.586 Punkte vorstellbar. Nächste Unterstützungen lauten 35.534 Punkte, 35.443 Punkte und 35.328/35.364 Punkte. Darunter wäre ein ausgeprägter Pullback in Richtung 34.924-35.061 Punkte zu favorisieren.