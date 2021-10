Die Aktie von American Express (WKN: 850226) hatte vom Crash-Tief im März 2020 bei 67,00 USD bis auf ein am 23. Juli markiertes Rekordhoch bei 179,67 USD zulegen können. Die anschließende Korrektur führte die Notierung bis auf 156,80 USD hinab. Zuletzt hatte sie sich wieder in Richtung Allzeithoch vorarbeiten können und knapp darunter eine mehrwöchige Konsolidierung gestartet. In Reaktion auf positiv aufgenommene Quartalszahlen sprang der Wert schließlich am Freitag mit einer Kurslücke und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen aus der Stauzone auf eine neue historische Bestmarke. Nächste potenzielle Ziele befinden sich bei 193,80 USD und 202,54 USD. Potenziell unterstützt ist die Aktie im Falle eines Rücksetzers bei 179,67-182,20 USD und 176,01 USD. Ein Rutsch unter die letztgenannte Marke wäre kurzfristig negativ zu werten. Mögliche Auffangbereiche lauten in diesem Fall 165,83-168,72 USD und 156,80-157,95 USD.