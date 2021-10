Diese Analyse wurde am 22.10.2021 um 14:54 Uhr erstellt.

Der S&P 500 blieb in den vergangenen Handelstagen fest in der Hand der Bullen. Mit dem siebten Plus-Tag in Folge gelang gestern schließlich der Ausbruch über das Hoch vom 2. September bei 4.546 Punkten auf ein neues Allzeithoch bei 4.551 Punkten.